Les "écobâtisseurs" ouvrent les portes de leur maison ce week-end et le prochain

De plus en plus de particuliers, quand ils construisent ou rénovent leur habitation, sont attentifs à l'aspect durable de leur démarche. "Il y a aujourd'hui une obligation d'atteindre un certain niveau de performance énergétique. Et c'est une bonne chose quand on sait que l'habitat est responsable en moyenne d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre", rappelle Jean-François Rixen, secrétaire général de l'asbl Ecoconso. Performances énergétiques, choix des matériaux, récupération des eaux de pluie, voire architecture en phase avec la nature sont autant d'aspects qui caractérisent aujourd'hui l'écoconstruction.

Idées, conseils et erreurs à ne pas reproduire

Pour se retrouver au milieu de toutes les propositions, l'asbl propose ces week-ends des 10 et 11 et 17 et 18 novembre de visiter une centaine de projets en Wallonie et à Bruxelles, chez des particuliers qui ouvrent exceptionnellement leur porte. "Les visiteurs peuvent venir s'inspirer, chercher des idées et des conseils. L'idée est surtout de profiter de l'expérience de personnes qui sont passées par un chantier de construction et de rénovation et d'apprendre de leurs erreurs, pour ne pas les refaire, mais aussi viser un niveau d'ambition élevé en terme de performance énergétique, d'utilisation de matériaux naturels, de récupération de l'eau de pluie etc...".

A Ottignies, les visiteurs du jour ont ainsi pu découvrir la maison de l'architecte Damien Carnoy, une maison qui dialogue véritablement avec son environnement boisé, tant dans ses formes que dans les choix des matériaux.