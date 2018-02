Les droits humains malmenés aussi en Belgique, selon Amnesty

Amnesty International publie son rapport annuel ce jeudi. Un rapport qui revient largement sur les discours de haine véhiculés par certains dirigeants politiques. En face de ces dirigeants et de leurs discours, on retrouve des citoyens. Des citoyens qui réagissent. Et c'est ce contraste que reflète le rapport d'Amnesty cette année.

Bonne et mauvaise nouvelles

L'organisation a rassemblé des informations sur la situation des droits de l'homme dans 159 pays. Et la Belgique en sort écornée. La mauvaise nouvelle, selon Amnesty, est que dans de nombreux pays, des responsables politiques ont mené des politiques rétrogrades, et lancé des discours de haine. La bonne nouvelle est que ces politiques et ces discours ont provoqué un sursaut social, et suscité des combats citoyens. Aux Etats-Unis, l'onde de choc déclenchée par l'élection de Donald Trump a touché le monde entier. L’une des premières décisions du président américain a été d'interdire l'accès des Etats-Unis aux ressortissants de plusieurs pays musulmans. Une action au caractère haineux évident, selon Amnesty, mais qui a donné le ton. Car la politique xénophobe de Donald Trump a fait des émules en Australie, ou en Hongrie.

Voilà ce qui arrive quand une société est encouragée a haïr

Deux pays ou les réfugiés sont considérés comme un "problème" dont il faut se débarrasser. Le nettoyage ethnique opéré a l'encontre de la minorité musulmane des Royingas, en Birmanie, illustre selon Amnesty ce qui arrive quand une société est encouragée a haïr, et a utiliser une population comme bouc émissaire. D'après le rapport de l'ONG, les droits des femmes sont en régression dans de nombreux pays. Mais elles ont réagi à travers le phénomène "me too" notamment. Pour Amnesty, 2017 a été aussi l'année du "bâillonnage" de la liberté de parole. Des centaines de militants des droits de l'homme ont été tués, parce que les autorités ont voulu les réduire au silence, ou museler les médias. c'est le cas en Turquie, en Egypte et en Chine. Mais face a tout cela, relève Amnesty, la société civile se réveille, et des militants d'un nouveau type apparaissent, pour réclamer plus de justice sociale.

Lire le rapport d'Amnesty International