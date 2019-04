Les drapeaux des Musées royaux des Beaux-Arts en berne pour Notre-Dame

Les Musées royaux des Beaux-Arts ont décidé de mettre leurs drapeaux en berne "en solidarité avec la perte d'une part significative du patrimoine français", à la suite de l'incendie survenu lundi soir à la cathédrale Notre-Dame de Paris.

"Notre institution œuvre quotidiennement au maintien d'un patrimoine qui témoigne du meilleur de l'humanité. Toute destruction, même accidentelle, est une perte que nous ressentons au plus profond de nous", lit-on dans un communiqué. "Par ce geste nous voulons témoigner de notre solidarité avec les hommes et femmes qui chaque jour protègent le patrimoine. En France et dans le monde."

La piste d'un départ de feu accidentel depuis le chantier de rénovation en cours sur le toit de la cathédrale est actuellement examiné par les enquêteurs, a précisé une source proche du dossier à Paris. L'incendie semble être parti au niveau d'échafaudages installés sur le toit. Une enquête a été ouverte pour "destruction involontaire par incendie".