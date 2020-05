Les douanes russes saisissent 40 tonnes de fromage européen

Les douanes russes ont annoncé mercredi la saisie de quarante tonnes de fromages européens près de Saint-Pétersbourg, alors que la Russie a imposé un embargo sur certains produits alimentaires européens en représailles de sanctions économiques contre Moscou.

Les fromages, fabriqués en Europe, ont été saisis dans quatre conteneurs censés contenir "des matériaux de construction", à l'issue d'une opération "des douaniers de la Baltique et des représentants du FSB", les services secrets russes, selon un communiqué des douanes.

Sur des photos diffusées par les douanes, on distingue des dizaines de formes de ce qui semble être du parmesan, ainsi que d'autres types de fromage, mais également du liquide vaisselle, des biscuits au chocolat et du café instantané.

"Des investigations sont en cours", ont indiqué les douanes russes, sans donner davantage de détails.

Produits de remplacement

En 2014, la Russie a décrété un embargo sur de nombreux produits occidentaux, en représailles aux sanctions prises la même année contre Moscou en raison de la crise ukrainienne.

Depuis, le gouvernement russe a multiplié les efforts pour développer des produits de remplacement aux importations. Dans beaucoup de domaines, les résultats sont très discutables, en particulier dans la pharmacie ou les technologies, où des problèmes de qualité et de prix se posent.

Mais le secteur agro-alimentaire en a bénéficié, libéré de la concurrence de produits européens.

Selon l'association des laitiers russes, la production de fromages et produits fromagers a augmenté d'un tiers entre 2013 et 2018, à 670.000 tonnes par an.