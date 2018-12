Les dix plus grandes catastrophes climatiques de 2018 ont coûté (au minimum) $86 milliards

Si l'impact sur les vies, humaines et animales, semblent peu faire bouger nos décideurs politiques, il est un volet de ce changement climatique qui les fait cependant un peu tiquer, comme une mouchette venant se coincer dans l’œil : le coût des catastrophes naturelles directement liées au réchauffement climatique. L'ONG britannique Christian Aid a parcouru un peu moins d'une centaine d'articles de presse et de rapports sur la question, pour établir un top 10 des catastrophes naturelles climatiques les plus coûteuses.

Même si l'un ou l'autre (dont nous tairons les noms) persistent à croire que le changement climatique est le fait d'un complot du plus grand pays communiste de la planète, les faits sont là : notre climat change, drastiquement, sous l'effet de l'activité humaine. Parmi les multiples impacts du mode de vie du bipède le plus répandu sur la Terre, les émissions de gaz à effet de serre qui font monter sa température moyenne, inexorablement.

L'Asie et l'Amérique du Nord ont subi les plus gros dégâts : les ouragans Florence et Michael, le typhon Mangkhut, la tempête tropicale Rumbia, les inondations et incendies ont coûté 37.5 milliards de dollars, soit près de 40% de ce top 10. Sur les autres continents, ce sont des sécheresses qui ont durement touché les populations... pour faire monter le montant total de l'addition à 86 milliards de dollars. Sachant que l'ONG britannique n'a tenu compte que des coûts directs, estimés par les assurances, ce montant est largement sous-estimé car il ne prend pas en compte les coûts sur le long terme, de reconstruction, baisse de productions, etc.

Après 2014, c'est au tour de 2018 d'être l'année la plus chaude en Belgique et en France. Plusieurs rapports et études scientifiques le confirment: ça ne va pas s'améliorer dans les prochaines années, et les coûts liés aux changements climatiques ne feront qu'augmenter. Il reste juste à espérer que les décideurs politiques entendent les appels des scientifiques et citoyens, qui, dans leurs coins, trouvent des solutions au quotidien.