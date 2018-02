Les disciplines féminines aux JO d'hiver s'ouvrent lentement, mais sûrement

Les JO battent leur plein en Corée du Sud avec des épreuves assez spectaculaires, dont certaines étaient réservées aux hommes autrefois et se sont récemment ouvertes à une pratique féminine.

C'est depuis 20 ans seulement qu'il y a du hockey sur glace féminin aux Jeux olympiques. C'était à Nagano en 1998 et ça reste une discipline assez confidentielle. Par exemple, ici à Pyongyang, il y a huit équipes en lice seulement, dont quatre de haut niveau et quatre d'un niveau plus faible.

Les deux Corées féminines unies, mais pas les hommes

Parmi elles, la Corée réunifiée, 22 joueuses sud-coréennes et 11 nord-coréennes. On en parle beaucoup pas tellement pour ses résultats sportifs parce qu'elle a essuyé 8-0 à son premier match, le même score à son second match contre la Suède, il lui reste à affronter le Japon. Dans cette partie du monde qui est déchirée par tellement de tensions, il est normal qu'une équipe réunifiée retienne l'attention.

Les deux Corées ne sont pas unies chez les hommes "parce que les filles n'ont aucune chance de médaille", mais les hommes non plus n'avaient aucune chance de médaille.

Un sport "trop dangereux" pour les femmes

Autrefois, les femmes n'avaient pas le droit de pratiquer le saut à ski non plus. Trop dangereux pour elles, disait-on, elles risquaient de mettre leur appareil reproducteur en péril. On a toujours un tas de préjugés pour expliquer cet ostracisme.

Cette fois ce sont les Jeux de Sotchi de 2014 qui voient la première épreuve de saut à ski féminin. Ça a été l'objet d'un long combat, il y a même eu des procès avant les Jeux de Vancouver, les filles avaient déposé l'affaire en justice. Pour le moment, il y a des concours féminins de saut à ski, mais seulement sur le petit tremplin, pas de combiné nordique - combinaison saut à ski et ski de fond - et il n'y a pas de classement par équipes, ce qui peut se comprendre parce qu'il y a très peu de nations qui pourraient proposer une véritable équipe.

Un sport d'hiver au soleil

La Belgique ne compte pas d'athlète dans cette discipline, en revanche, nous avons des championnes de bobsleigh. Le sport est devenu très à la mode dans des pays qui n'ont pourtant aucune tradition dans cette discipline. Ça a commencé avec la participation de la Jamaïque aux Jeux de Calgary en 1988, dont on a fait le film Rasta Rocket. Ça a inspiré un tas d'autres pays, c'est pourquoi il y a des équipes de Puerto Rico, des îles Samoa, du Portugal, de la Belgique avec notre team Belgian Bullets qui est composée de deux bobeuses, il y a même une équipe nigériane cette année à Pyeongchang.

Sportivement, ça n'apporte peut-être pas bien grand-chose, mais en même temps, c'est ce qu'on appelle les "feel good stories", des histoires pleines de bonnes intentions, donc la participation des bobeuses de pays inattendus.