Les difficultés des institutions pour personnes handicapées dans leur quête aux tests pour personnel et résidents

L'ASBL Horizons Neufs fournit ses services d’hébergement et d’accompagnement à 80 personnes handicapées. Elle dispose de trois résidences (La Lisière, La Serpentine et La Cognée) et un service de logements supervisés. Elle propose également un centre de jour qui organise, d’ordinaire, une série d’activités et de services très variés aux personnes handicapées non résidentielles. Mais dès le 3 mars et la découverte d’un 1er cas testé positif au Covid-19 à Louvain-la-Neuve, l’ASBL a décidé de fermer son centre de jour et de se mettre en phase de lockdown bien avant le reste de la Belgique.

Les personnes handicapées, une communauté à risque

Grégory de Wilde, directeur d'Horizons Neufs nous expose la situation très particulière de sa communauté : " 50% de notre population est à risque parce que ce sont des personnes âgées et leur handicap les fragilise d’autant plus. Un trisomique 21 ont des pathologies cardiaques plus fréquentes que d’autres. Le vieillissement est aussi accéléré lorsque l’on est handicapé. Notre résident vétéran à 71 ans ".

Aux côtés de ce directeur, Koen Vanormelingen, le médecin coordinateur, est un habitué de la médecine de crise puisqu’il a, derrière lui, une longue carrière de médecin responsable à l’Unicef. Il a pressenti le confinement bien avant que les autorités belges ne l’imposent : " Une communauté comme Horizons neufs, ce sont des personnes qui vivent et mangent ensemble. Les contacts sont donc rapprochés. Les éducateurs et le personnel soignants peuvent en permanence importer le virus ".

Une stratégie de confinement avant le reste de la Belgique

Pour ces deux responsables, la stratégie de confinement s’impose donc d’emblée. Dès le 15 mars, les balades au vert ne sont plus autorisées pour les 50 résidents. Les trois maisons ne sont plus autorisées à se mélanger. Elles vivent chacune en silo. Tout visiteur, personnel soignant ou éducateur doit porter un masque et gants.

En l’absence de tests, c’est le principe de suspicion qui prévaut. " Dès qu’un membre du personnel présente des symptômes comme fièvre ou céphalée, il est mis d’emblée en arrêt maladie pour 15 jours. ", nous explique Koen Vanormelingen.

L’Asbl travaille en flux tendu avec, à certains moments, six personnes mises en arrêt maladie car suspectées d’être positives au covid-19. Néanmoins, elles n’ont toujours pas été testées. Jusqu’à présent, même muni d’un certificat médical, leur demande était refusée à l’hôpital, car pas considérée comme une personne prioritaire. Il n’empêche, l’ambiance est bonne et le personnel, sur place, ne relâche pas son attention. " Le personnel est fantastique ", nous commente Koen.

Des tests nécessaires dans une communauté

Il n’empêche, directeur et médecin sont conscients que des tests sont fondamentaux pour une institution comme la leur. Grégory de Wilde est formel : " Pour nous, c’est très difficile de fonctionner à l’aveugle. Nous avons dû créer un lazare, un service à part où deux résidents, actuellement suspectés, vivent écartés du reste de la communauté. Mais il est très difficile de leur faire comprendre leur isolement alors qu’ils ne sont pas formellement testés covid-19 positifs. "

Aujourd’hui à Horizons neufs, aucun résident et personnel soignant n’a encore été testé à l’exception d’un membre du personnel, d’ailleurs testé positif. Or, pour identifier le niveau de risque et savoir sur quel personnel elle peut compter, l’asbl a besoin de savoir.

"Toute notre stratégie est basée sur un calcul de probabilité, nous explique le médecin Koen Vanormelingen. Le personnel suspecté étant refusé au test à l’hôpital, nous l’écartions. Mais aujourd’hui, le problème va être résolu. "

En effet, ce médecin a décidé de prendre le taureau par les cornes et de se procurer des kits de test. Aujourd’hui, il se charge d’effectuer lui-même les prélèvements. Il attend impatiemment les résultats de laboratoire. Mais il ne relâche pas son attention sur le terrain : " Nous continuons le renforcement des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Nous attendons avec impatience un test sérologique qui pourra nous indiquer qui est immunisé ou pas. "

Ce médecin nous prévient, et cela ne vaut pas que la petite communauté d’Horizons neufs : " Pour la sortie de la crise, nous aurons besoin de tests antigène et tests sérologiques systématiques car, autrement, le risque que nous encourrons est de vivre une 2ème vague épidémique. "