Les Diables, symboles d'une Belgique nouvelle... avec l'anglais comme langue nationale?

Philippe Van Parijs, économiste et philosophe, était l'invité de Thomas Gadisseux ce lundi dans Matin Première. Celui qui a publié récemment "Belgium, une utopie pour notre temps" voit dans la ferveur autour des Diables rouges "des aspects éphémères". Et pour cause : "On ne continuera pas à gagner jusqu’à la fin des temps." Mais les exploits de nos joueurs en Russie offrent malgré tout des perspectives nouvelles.

Pour Philippe Van Parijs, il est essentiel de construire une utopie nouvelle pour la Belgique. Une vision qui dépasse les divisions d'un pays partagé par la frontière linguistique. "La grande force du mouvement nationaliste flamand et des partis qui le représente aujourd’hui, c’est précisément d’avoir une utopie de la dislocation de la Belgique. Il est absolument essentiel de construire une utopie alternative (...). Il faut penser rigoureusement et vigoureusement à cet avenir en imaginant tous les changement institutionnels qu’ils s'agit de faire pour construire cet avenir."

L'anglais pour dépasser les divisions ?

Autre ingrédient essentiel pour bâtir une Belgique nouvelle : la langue. Le philosophe fait remarquer que c'est l'anglais qui s'imposent souvent quand il est question des Diables rouges devenus des "Belgian Red Devils". "L’anglais est loin d’être anodin. Il n'a jamais été aussi présent", note Philippe Van Parijs pour qui ce passage à l'anglais est "un phénomène irréversible".

"Ce qui est en train de se passer dans notre équipe nationale, c’est ce qui se passera toujours davantage au sein de la population belge, et c’est très important que ça se passe, c’est que de plus en plus entre Belges qui n’ont pas la même langue maternelle, on parlera l’anglais. Ce n’est pas une forme de trahison à l’égard d’une Belgique de papa qui n’a jamais existé, une Belgique bilingue. C’est au contraire une contribution à la construction de la Belgique et de l’Europe de demain."