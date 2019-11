CQFD: Les Diables Rouges sont-ils vraiment les meilleurs du monde ?

L’équipe nationale belge aligne les performances, les records et les résultats historiques depuis quelques années. Les observateurs parlent d’une génération dorée. Les Diables sont notamment au sommet du classement de la FIFA (la Fédération internationale de football) depuis septembre 2018. Les Belges sont-ils pour autant la meilleure équipe de football masculin au monde ? Thierry Witsel, député wallon PS et père du Diable Axel Witsel et Michel Lecomte, directeurs des sports à la RTBF en débattaient dans CQFD.

Pour Michel Lecomte, certes les Diables sont brillants, c’est objectivé par le classement FIFA, mais il leur manque quand même une victoire dans une grande compétition pour prétendre au titre de meilleure équipe au monde : "Là, maintenant, les joueurs se disent qu’il devient temps de marquer davantage les esprits que par une troisième place en Coupe du Monde". Et l’opportunité existe encore si on regarde les âges de cette génération : "Ils seront encore là au prochain Championnat d’Europe et la grande majorité encore en 2022 pour la Coupe du Monde et là, il faudra voir comment ils sont capables de gérer un grand rendez-vous. […] La Belgique a une puissance de frappe exceptionnelle mais pour moi l’équipe référence, c’est la France. La Belgique pourra dire qu’on est les meilleurs du monde seulement quand on aura performé dans un grand championnat".

Il devient temps de marquer les esprits avec une victoire dans un grand tournoi pour prétendre être les meilleurs.

Thierry Witsel est sur la même longueur d’onde : Les Diables sont premiers sur papier, mais n’ont pas encore de titre pour pouvoir dire qu’ils sont les meilleurs. En revanche il salue la mise en place et la préparation tactique de l’équipe belge : "Cette équipe est prête pour vivre quelque chose d’extraordinaire dans quelques mois, à l’Euro. […] La griffe de l’entraîneur Martinez est en place. On le voit plus aujourd’hui".