Les deux sœurs âgées de 10 et 14 ans portées disparues à Dilbeek ont été retrouvées en bonne santé

Les deux sœurs âgées de 10 et 14 ans disparues à Dilbeek (province du Brabant flamand) ont été retrouvées saines et sauves, a annoncé jeudi soir Child Focus sur Twitter. La fondation avait émis un avis de recherche les concernant plus tôt dans la soirée.

Les deux enfants avaient quitté le domicile familial en matinée. Les parents avaient signalé leur disparition et la police locale de Dilbeek ainsi que la Cellule personnes disparues de la police judiciaire avaient ouvert une enquête. La disparition était considérée comme inquiétante, en raison du jeune âge des deux filles et de leurs vêtements peu adaptés aux conditions hivernales.

