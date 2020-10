Les deux premiers chiens robots hypertechnologiques de Boston Dynamics débarquent en Europe dans le secteur de la construction

Une nouveauté suffisamment importante que pour attirer la presse grand-ducale et son ministre des Classes moyennes et du Tourisme : Lex Delles.

Stugalux SA ass eng vun den éischten europäeschen Entreprisen, déi de „Roboter-Hond“ Spot asetzt. Dëse Roboter erlaabt et Moossaarbechten op Chantieren ze iwwerhuelen. Nei Technologien an d‘Digitaliséierung bidden de Betriber net nëmmen am Bausecteur eng wichteg Ënnerstëtzung pic.twitter.com/l4dPllY4KK

'Spot' peut hocher la tête, s'accroupir, se coucher, avancer et reculer. Il peut être équipé par un florilège d'équipements de pointe, en plus de ses capteurs et de son ordinateur. Concrètement, ces deux robots ont pour mission d'effectuer des modélisations 3D très précises pour le compte de l'entreprise luxembourgeoise. En récoltant et transmettant ces données, cela va apporter un gain de temps sur la durée des chantiers.

L'entreprise Stugalux et le ministre Lex Delles l'ont assuré au journal luxembourgeois L'essentiel : "C’est simplement un outil supplémentaire pour faciliter le travail des ouvriers. Ces robots là ne remplaceront jamais leur présence. C’est une augmentation de la productivité. Grâce aux robots, on peut faire des choses qu’on ne faisait pas avant". De quoi balayer les craintes quant au remplacement de l'Homme par la machine.