Tant attendu, le premier vol habité de SpaceX est finalement annulé. Le temps orageux faisait déjà planer un risque, la décision a finalement été de reporter le vol pour la capsule Crew Dragon et les deux astronautes à bord, Bob Behnken et Doug Hurley.

La fusée SpaceX devait décoller à 22H33 heure belge, pour lancer Bob Behnken et Doug Hurley vers la Station spatiale internationale. Mais le feu vert final dépendra de l'évolution de la météo, le risque d'un report à samedi restant élevé, pluie et orages n'ayant cessé de sillonner la zone depuis le matin.

Pour la première fois, l'agence spatiale retransmettait en direct des images de l'intérieur de la capsule pendant les préparatifs.

On y a vu les deux astronautes, meilleurs amis dans la vie, procéder à diverses vérifications dans leurs sièges, côte à côte, dans leurs combinaisons blanches ornées d'un drapeau américain, et des logos Nasa et SpaceX.

Leur sièges sont orientés à presque à l'horizontale, leurs regards tournés vers les cieux.

Avant de partir vers le lancement, ils avaient dit au revoir à leurs femmes et leurs jeunes fils. Elon Musk dit avoir dit aux deux garçons: "Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que vos papas reviennent."