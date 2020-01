Les désodorisants pour auto : pas si anodins…

Attention aux jeunes passagers !

Le risque majeur serait lié aux allergies… Attention aux jeunes passagers ! "Les jeunes enfants sont les plus vulnérables en ce qui concerne les allergies. Elles se mettent en place durant la petite enfance et se manifestent plus tard, sous forme de rhinite ou d’asthme, il faut être extrêmement prudent. Nos enfants sont beaucoup plus exposés que ne l’étaient nos grands-parents".