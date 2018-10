Les dépenses pour les indemnités d'incapacité de travail ont dépassé celles de chômage

Les dépenses en matière d’incapacité de travail ont progressé de 4,72% en 2017 — chiffre INAMI — surtout à cause de la forte hausse des dépenses liées aux personnes malades depuis plus d’un an. C’est bien simple, les dépenses relatives aux indemnités d’incapacité de travail — 8,2 milliards d’euros — ont dépassé les dépenses de chômage — 7,3 milliards d’euros — en 2017. C’est un signe important.

Les travailleurs belges sont de plus en plus souvent absents à cause de maladies. Pourtant, la tendance est déjà ancienne si l’on en croit une étude publiée ce matin par le secrétariat social Securex.

Explication pourtant toute simple selon Guillaume Bosmans, expert en ressources humaines chez Securex : "Cette augmentation est surtout due à l’épidémie de grippe de cette année qui a été particulièrement longue par rapport aux autres années. On a pu voir, au travers des différentes années où on a fait cette étude, que l’épidémie de grippe était fortement relatée à l’absentéisme de courte durée".

La grippe en coupable. Cela dit, les absences de courte durée sont compliquées à gérer pour les entreprises, il y a des risques de désorganiser les processus de production et d’accroître la pression sur les salariés en bonne santé. Et quand l’absence se prolonge pendant plusieurs semaines, les coûts vont augmenter sensiblement aussi pour les entreprises.

"L’absentéisme de courte durée aura un coût plus important pour l’entreprise, dans le sens où on sait déjà que l’entreprise fournit le salaire garanti pour le premier mois de l’absence".

Et quand c’est une absence de quelques jours pour cause de grippe se prolonge, il faudra souvent prévoir le remplacement du salarié absent, généralement un intérim, là aussi coût supplémentaire, et en plus il faut se souvenir qu’en général le remplacement est moins efficace, il a moins d’automatismes et il risque aussi de faire plus d’erreurs.

Les absences de long terme sont elles aussi en forte augmentation. +4% au premier semestre, augmentation importante donc. Globalement, c’est chez les 50 ans et plus que les absences de longue durée sont les plus fréquentes, mais phénomène important, les jeunes sont également touchés. "On peut voir aussi par contre — et c’est là que c’est intéressant — que l’absentéisme de longue durée chez les jeunes a augmenté, proportionnellement plus fortement que l’absentéisme chez les personnes plus âgées. Ça, ça peut s’expliquer non seulement par les problèmes physiques qui sont généralement plus courants chez les personnes plus âgées, mais on voit aussi que maintenant les problèmes psychologiques sont aussi très importants dans l’absentéisme de longue durée. Je pense par exemple au burn-out, et là les jeunes sont également touchés".

Ça veut dire que la pression au travail est ressentie en tout cas plus fortement aussi par les jeunes aujourd’hui que c’était le cas il y a peut-être 10 ou 15 ans ? Et tout ça a évidemment un coût pour la société, la société dans son ensemble.