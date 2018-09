"Les dents de la mer" par le Brussels Philarmonic à Flagey

Un spectacle pas comme les autres se donne ce week-end à Flagey entre concert et projection de cinéma. Il propose aux spectateurs de se replonger dans le chef d’œuvre de Steven Spielberg : Les dents de la mer.

Dans le superbe Studio 4, les deux notes les plus célèbres de l'histoire du cinéma sont interprétées par le Brussels Philarmonic. "Mi-fa, mi-fa, mi-fa-mi-fa..." : de quoi faire frissonner les spectateurs. Pourtant, Steven Spielberg n'est pas tout de suite convaincu quand John Williams lui propose ce thème culte du requin il y a déjà plus de 40 ans.

"Il va au piano et joue les deux notes, raconte Dirk Brossé, chef d'orchestre, et Spielberg lui dit : tu rigoles? Ce n'est pas un thème musical ça! Non non, répond John Williams, tu verras c'est un leitmotiv comme dans un opéra de Wagner. Tout le monde va réfléchir et se demander où est le requin".

Du cauchemar au triomphe

Il faut dire que Les dents de la mer qui deviendront un triomphe à l'été 1975 avaient commencé comme un cauchemar.

"Le tournage devait durer 55 jours, rappelle notre journaliste spécialisé en cinéma Hugues Dayez, mais il a duré a duré 160 jours. Steven Spielberg voulait tourner en décor réel en mer. Il y avait des problèmes de courants, de régates qui apparaissaient dans le champ alors que l'océan devait être vide et surtout le requin en caoutchouc ne fonctionnait pas. Ça a forcé Spielberg à avoir des trésors d'imagination. Comment faire un film qui fait peur avec un requin qu'on voit le moins possible parce que si on le montre trop, on se rendra compte que c'est une maquette en caoutchouc..."

Pupitre numérique

Toute la force dramatique repose alors sur la suggestion du requin à l'image comme au son. D'où l'importance d'une bonne synchronisation sur scène. Pour cela, le chef est aidé par son pupitre numérique où apparaissent lignes, mesures et rythmes.

Dirk Brossé a donc fait un énorme travail de préparation pour gérer toutes ces informations. Un seul secret : connaître le film et la partition par cœur.

"Ça demande beaucoup de concentration pour le chef d'orchestre, précise-t-il, mais aussi pour les musiciens. Ils n'ont pas du tout de liberté, tout est très carré. Mais c'est amusant!"

Le début d'une longue histoire

John Williams décrochera l'Oscar en 1976 pour cette bande originale. Spielberg en fera lui le premier blockbuster de l'été dans l'histoire du cinéma en passant le seuil des 100 millions de dollars de rentrées en moins de 80 jours. Le début d'une longue et fructueuse collaboration entre les deux hommes qui se retrouveront entre autres sur Indiana Jones, E.T. ou Jurassic Park.