Les délices de Noël les plus recherchées d'Italie sortent de prison

Le panettone. En Italie, on n'imagine pas une table de Noël sans cette brioche fourrée de raisins secs, de fruits confits ou de zestes d'agrumes. Et, à Padoue, on n’imagine pas acheter un autre panettone que celui de chez Giotto. Parce que sa qualité est réputée. Mais aussi parce que, quand vous l’achetez, vous aidez un programme destiné à réinsérer des détenus.

La pâtisserie la plus recherchée

Si la Giotto prétend que ses produits sont "les plus recherchés d'Italie", c'est parce que ceux qui les produisent ont parfois, eux mêmes, été fort recherchés. Par toutes les polices du pays.

Car c’est dans la prison de Padoue, que des prisonniers, parfois condamnés à des peines longues, produisent, chaque année, 80.000 de ces délices. Mais Laura Teruzzi, une des responsables de la Giotto, insiste : il n'est pas questions ici d'exploiter une main d'oeuvre bon marché :

"Nos ouvriers sont salariés comme n'importe quelle personne qui travaille à l’extérieur. Ils ont un travail à temps partiel et sont payés entre 900 et 1.000 euros par mois."

Un taux de récidive exceptionnellement bas

Mais plus que la possibilité d’envoyer de l’argent à la famille, les prisonniers retrouvent leur dignité. Alors que, généralement, le taux de récidive tourne autour des 80%, il tombe, ici, à 2%. Un chiffre qui s’explique, peut-être, par le fait que, avant d’être engagés, ils subissent un sérieux screening. Seuls les plus motivés accèdent à ces emplois, peu nombreux : il n'y a qu'une quarantaine de places.

Comme l'explique Laura Teruzzi :

"Nous avons deux psychologues qui, au début, sélectionnent les personnes les plus adaptées à ce type de travail. Rappelons qu’il s’agit d’un atelier de pâtisserie et donc, ils manipulent des ciseaux et des couteaux."

Changement de décor

Mais il n'y a pas que des prisonniers qui oeuvrent pour les palais les plus fins. A 200 kilomètres de Padoue se trouve San Patrignano, aux portes de Rimini. Ici aussi, à quelques jours de Noël, la production de pannetones bat son plein. Sauf que, ici, les pâtissiers sont des anciens toxicomanes qui suivent un parcours de réinsertion. Et, ici aussi, l'accent est mis sur la haute qualité des produits.

Fabio Grassi, responsable de la pâtisserie, l'explique :

"C'est un produit totalement artisanal à base de levure naturelle et de matières premières de haute qualité : fruits confits faits ici artisanalement et certifiés bio, oranges de Sicile, cédrats de Calabre... Nous choisissons également les meilleures farines."

Respecter les règles, apprendre un métier

Depuis sa création, la communauté a accueilli 26.000 personnes, dont 30% de femmes. Elles et ils doivent arriver déjà sevrés. Au cours de leur parcours de 4 ans, ils vont apprendre le respect des règles, et un métier. Car l'ambition de San Patrignano est que, à leur sortie, tous aient un travail, même si, pendant leur parcours, ils ne sont pas payés. Claudio Pirozzi travaille dans les caves, car San Patrignano produit également du vin. Quand il est arrivé ici, il y a trois ans, il avait 17 ans d'usage intensif de cocaïne derrière lui. Sans San Patrignano, il serait où, aujourd'hui ?

"Sincèrement ? En prison ou sous terre..."

Comme tout le monde ici, Claudio ne boit pas une goutte d'alcool. Pour savoir si le vin est bon, il se fonde uniquement sur son parfum. Et aussi, soyons de bon compte, sur l'oenologue qui vient régulièrement suivre l'évolution du vin qui vieillit dans les fûts.

Il faut croire que ça marche pas mal : les vins de San Patrignano ont été plusieurs fois primés. Et, comme les panettones, il commence à s'exporter, notamment en Belgique.