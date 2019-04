Les Débrouillards: Stéphanie, la bergère qui voulait vivre de sa passion

Durant six semaines, la RTBF et le journal Le Soir vous proposent des portraits de « Débrouillards ». Des Belges qui peinent à joindre les deux bouts mais qui rivalisent d’imagination pour s’en sortir. Ce vendredi, cinquième épisode avec le portrait de Stéphanie. A 29 ans, cette bergère n’arrive pas à vivre de sa passion. Indépendante complémentaire, elle a dû trouver un deuxième travail pour toucher un salaire et rembourser ses prêts. Les investissements dans le milieu agricole sont colossaux. Stéphanie n’est partie de rien. Mais grâce à ses astuces, elle touche du bout des doigts son rêve de petite fille…

Créer au lieu d’acheter

Stéphanie crée une mangeoire avec une simple jardinière. Astucieux, et peu coûteux! - © RTBF

Pour être une vraie débrouillarde, Stéphanie l’affirme : il faut pouvoir se redresser les manches. La jeune femme déborde d’idées pour créer au lieu d’acheter. Premier exemple, dans son étable. Au milieu des brebis et des agneaux, si on lève les yeux, on aperçoit des smartphones accrochés au plafond. « C’est une astuce pour installer un système de vidéosurveillance », explique-t-elle devant nos yeux interrogateurs. « Il aurait fallu investir entre 150 et 300 euros pour une vidéosurveillance classique. Je n’ai pas cet argent, alors j’ai demandé à mes copines de me donner leurs vieux smartphones. Je les ai connectés à une application, et grâce à ça, je peux surveiller mes bêtes quand je suis au boulot en journée. Moins cher et tout aussi efficace ! »

La jeune femme ne reste jamais les bras croisés. Ce matin, un agneau est né. Elle doit rapidement préparer une mangeoire pour le petit et sa maman. « J’ai acheté une simple jardinière, à laquelle j’ajoute deux attaches », dit-elle. Quelques coups de foreuse plus tard, la mangeoire est prête. « Voilà, ça m’a pris moins de dix minutes, ça me coûte 2,5 euros au lieu d’une dizaine d’euros. Ce sont des petites astuces comme ça qui me permettent de m’en sortir », conclut-elle, fièrement.