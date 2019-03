"Les Débrouillards" : Louise, maman solo et reine de la récup, vit en colocation

Durant six semaines, la RTBF et le journal Le Soir vous proposent des portraits de "Débrouillards". Des Belges qui peinent à joindre les deux bouts mais qui rivalisent d'imagination pour s'en sortir. Ce vendredi, deuxième épisode avec le portrait de Louise. Cette Bruxelloise de 39 ans a deux enfants, Achille et Frida, en garde alternée. A Bruxelles, une famille sur trois est une famille monoparentale. Et le casse-tête pour elles, le plus souvent, c'est le logement. Louise a résolu ce problème avec la colocation.

Louise, elle n'aime pas trop parler d'argent. Ce n'est pas quelque chose qui l'angoisse, tant que ça, dit-elle. Il y a deux ans pourtant, elle était propriétaire d'une maison, possédait une voiture. Depuis sa séparation, son pouvoir d'achat a fondu. Alors, Louise a ralenti son rythme de vie. Elle qui n'avait que très peu vécu en colocation du temps de ses études, partage par exemple aujourd'hui une petite maison avec une autre famille. Au départ, pour Louise, c’est l’argument financier qui a joué dans cette décision: "Après la séparation, ce qui vient en premier, c'est la question du logement, parce que l'on a envie de pouvoir accueillir ses enfants, d'avoir un lieu sécurisant, dans ce moment de fragilité de la séparation. J'ai du coup assez rapidement pensé à vivre avec d'autres gens. Ce qui permettait d'avoir plus d'espace mais aussi quelque chose de vivant. Sans la colocation, je serais dans un petit appartement avec une seule chambre et je dormirais dans le salon. Je pense qu'il y a beaucoup de parents séparés qui font ça".

Plus d'espace et de l'entraide

Ici, sa part de loyer revient à 550 euros. Les charges sont partagées. Pour le reste, pas de comptes d'apothicaires. "C'est assez organique", explique Jessica, sa colocataire. Les deux familles cuisinent et mangent ensemble, "surtout quand les enfants sont là". Frida et Achille, les enfants de Louise, débarquent généralement le mercredi après-midi. Ils trouvent cela chouette de partager une maison : "On joue avec Leïla [leur petite colocataire de 1 an et demi], Jessica m'aide à faire mes devoirs, on cuisine ensemble, on va à la bibliothèque ensemble".

Plus difficile par contre d'expliquer aux copains le principe de la colocation: "Ils trouvent ça bizarre que l'on habite avec des inconnus, mais moi, je les connais!". Cela dit, vivre ensemble, ce n'est pas forcément facile non plus. Il faut pouvoir préserver son intimité: "C'est pas toujours évident", explique Arne, le compagnon de Jessica. "On a besoin de pouvoir souffler un peu, d'un côté comme de l'autre. C'est important d'avoir ses espaces à soi, important de manger juste nous deux, de faire une sortie. Et l'avantage, c'est que l'on a une baby-sitter et vice versa pour Louise". Ce qui permet aussi des économies.