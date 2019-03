Les Débrouillards: Isabelle, entre troc et tableaux Excel

En échange, elle recevra des fruits qu’Isabelle a en surplus ou des conseils pour fabriquer ses produits d’entretien maison. « Il faut se créer un réseau. Si on reste seul dans son coin, on ne va pas s’en sortir. Sans l’aide des autres, avec les revenus que j’ai, je ne pourrais pas mettre un peu de côté », insiste notre débrouillarde.

Quand une voiture s’avère néanmoins indispensable, elle peut compter sur tout le réseau qu’elle s’est créée au fil des années : le troc et l’échange de services font partie de ses nouvelles habitudes. C’est donc son amie Caroline qui passe la prendre deux fois par mois pour aller faire les courses les plus volumineuses.

La première décision de cette mère de famille a été de se passer de voiture : « Habiter dans un village, où il n’y a que deux bus par jour, cela n’aurait pas été possible », confirme-t-elle. Elle a donc opté pour le centre-ville d’Ath, proche de toutes les commodités et bien desservi en transports en commun.

Isabelle pratique le troc alimentaire, notamment avec Véronique - © S. Vandreck

Avec une bonne alimentation, on tombe moins malade. Donc on fait des économies sur les soins de santé

Grâce à ses systèmes D, Isabelle est parvenue à diminuer de près de 150 euros le budget nourriture mensuel de sa famille. Elle passe en revue son garde-manger : « Il y a une partie qui vient de la banque alimentaire, une autre qui provient d’un achat groupé ».

Véronique, une autre amie, arrive avec du cerfeuil de son jardin, qu’elle troquera contre des carottes et des pommes. Les deux femmes fréquentent assidûment un groupe Facebook de troc de nourriture sur Ath. Isabelle espère aussi remettre en route un potager dès le retour des beaux jours.

Attentive à ses dépenses, elle l’est aussi à la qualité de ce qu’elle met dans les assiettes : jamais de plats préparés, d’aliments gras ou trop sucrés. « Avec une bonne alimentation, on tombe moins malade. Donc on fait des économies sur les soins de santé », insiste-t-elle. Si on est un peu débrouillard, petit budget et alimentation saine ne sont donc pas incompatibles.