Des cours de récré où filles et garçons peuvent occuper l'espace ensemble et s'y sentir bien: la FWB investit

Vous souvenez-vous de l’époque où, dans la cour de récré, vous aviez 10 ou 12 ans ? Les garçons étaient souvent au milieu, à jouer au foot, et les filles sur le côté, plus passives. C’est une expérience tellement habituelle qu’elle est considérée comme normale. Eh bien c’est fini !

Rénovation

Ou, du moins, ce devrait être moins évident à l’avenir. La Fédération Wallonie-Bruxelles investit en effet dans la rénovation des bâtiments scolaires. L’idée n’est pas de reconstruire mais de réaménager. Pour obtenir le financement, parmi les conditions, les cours de récréation devront être non genrées.

Pourquoi revoir les cours de récré ?

Parce que c’est là aussi que se construit l’identité ! L’exemple est français. Il vient notamment de Trappes-en-Yvelines. L’école Michel-de-Montaigne a voulu que filles et garçons puissent occuper l’ensemble de l’espace et s’y sentent à leur place. Les terrains de sport ont été repoussés à l’extérieur et la cour a été aménagée avec des jeux (où l’on évite les couleurs "marquées" comme le rose) ouverts à tous.

Tous égaux

On compte ainsi que les enfants soient imprégnés de l’idée que filles et garçons se valent, disposent des mêmes droits et qu’ainsi ils s’éloignent naturellement des stéréotypes sexués.

En agissant dès cet âge, on peut espérer faire évoluer les mentalités, prévenir les comportements sexistes. C’est l’idée.

Fini le grand espace bétonné

La mixité d’une école n’est souvent inscrite que dans les statuts. Il y subsiste fréquemment une forme de ségrégation qui touche même l’espace. Que les pouvoirs publics en aient pris conscience est plutôt encourageant. Manquait le budget.

Il est désormais là : un milliard est disponible pour repenser l’espace, celui des salles de cours... mais aussi des cours de récré.