Les couples mixtes toujours plus nombreux, mais encore victimes de rejet

En Belgique, 1 mariage sur 6 est mixte, selon Statbel. 8005 mariages ont été célébrés en 2016 entre un Belge et une personne de nationalité étrangère, sur 44725 mariages en tout. Vingt ans plus tôt, seul 1 mariage sur 9 était mixte.

"La multiculturalité pose problème une fois qu'elle concerne la sphère intime"

Bien que les couples mixtes soient de plus en plus nombreux, ils restent parfois victimes de rejet. C'est le cas de Morgane, belge, et Younès, belge d'origine marocaine. Ils sont ensemble depuis quatre ans, mais leur relation n'a jamais été acceptée par la famille de Younès.

Le couple a tout de même décidé de se marier, mais en l'absence des parents. "Lorsque j'ai annoncé à mon père que j'allais me marier, il m'a dit que j'irais tout seul à la commune. Je lui ai répondu 'quand j'aurai des enfants, tu ne voudras pas les voir non plus?' Il a été catégorique et m'a dit 'non, tu ne rentres pas avec ta femme et tes enfants ici' " raconte Younès.