Les coulées de lave sur Mars sont-elles de la boue avec peut-être des traces de vie ?

De l’histoire de Mars, notre planète voisine, nous savons déjà qu’elle a plus que probablement connu une activité volcanique dans le passé, un phénomène géologique qui a sans doute entraîné l’éruption de boue depuis le sous-sol. Mais comment se comporte ce mélange de roches et d’eau, une fois à l’air libre, dans des conditions atmosphériques extrêmement différentes de la terre. Une équipe de recherche internationale a simulé une coulée de boue sous ces conditions martiennes. Et les résultats pourraient remettre en question certaines explications sur la planète rouge. La recherche est publiée ce lundi dans la revue scientifique Nature Géoscience.

Faire couler de la boue dans une "chambre martienne" "Nous sommes partis d’une question basique. Et si nous faisions couler de la boue dans un endroit fermé, un tube par exemple, où l’on peut faire presque le vide, descendre la pression jusqu’à 150 plus faible que sur terre, et les températures jusqu’à des chiffres sous zéro comme à la surface de Mars" : nous explique Susan Conway, une des chercheuses CNRS au laboratoire de Planétologie et de Géodynamique de Nantes, qui a réalisé l’expérience. Et d’ajouter, "A l’intérieur de cette sorte de chambre martienne, on a placé des capteurs de pression et de température, et puis on a observé comment de la boue s’y écoule. En fait l’eau se met directement en ébullition au contact de l’air et en même temps, elle gèle car la pression est extrêmement basse. Sur terre ces mêmes boues venant du sous-sol sont très chaudes, elles bouillent mais ne gèlent pas en même temps. Ce sont ces deux phénomènes à la fois, qui font que la boue martienne se comporte de manière un peu étrange."