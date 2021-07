Les contaminations repartent à la hausse: "Je ne pense pas qu’il faille s’inquiéter, il faut être vigilant", selon Yves Coppieters

La situation dans la quasi-totalité de l’ Espagne et du Portugal se dégrade en matière de contaminations au coronavirus. La mise à jour de la carte de l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ce jeudi montre d’ailleurs ces deux pays presque totalement en rouge.

Yves Coppieters ne pense pas qu’il faille s’en inquiéter, mais il faut être vigilant, dit-il. L’augmentation des contaminations s’explique pour deux raisons, analyse l’épidémiologiste et professeur de santé publique à l’ULB. Il y a tout d’abord le besoin de réaliser des tests pour pouvoir partir en vacances et "on trouve, fatalement, toujours des gens positifs". Et puis, il y a aussi la reprise des activités chez les jeunes. Le taux de positivité est d’ailleurs important dans la tranche d’âge 15-30 ans.

Mais le spécialiste insiste : "ce qu’il faut voir maintenant, c’est s’il y a toujours ce parallélisme entre ces contaminations et les hospitalisations", qui est évidemment un indicateur important. Or, il y a toujours un décalage de 2 à 3 semaines. Il s’agira donc d’être entre la fin du mois de juillet et la mi-août, afin de vérifier si la situation actuelle a des répercussions sur les hospitalisations, "mais, a priori, il y aurait dissociation des deux. Pourquoi ? Parce que la Belgique est un des pays qui a le mieux vacciné à l’échelle européenne. Et donc, on voit vraiment que la population des plus de 65 ans est très bien protégée, même avec deux doses. Et même chez les plus de 18 ans, on est déjà à quasi 50% qui ont reçu leur première dose".

Yves Coppieters estime donc que nous sommes un des pays privilégiés, ce qui expliquerait que l’on pourrait avoir cette dissociation et donc "pas de répercussions a priori. Peu sur les hospitalisations et sur les formes graves".