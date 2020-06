Les conférences de presse covid-19, c'est fini : où trouver les chiffres de l'évolution de l'épidémie en Belgique (et ailleurs) ?

Ce 12 juin s’est tenu la dernière conférence de presse du centre interfédéral de crise covid-19, donnant les derniers chiffres sur l’épidémie de coronavirus en Belgique. Au début de l’épidémie, début mars, ces conférences de presse étaient quotidiennes, puis se sont espacées de plusieurs jours lorsque la courbe s’est enfin aplatie. Actuellement, la Belgique est en phase d’extinction du coronavirus, le centre interfédéral de crise a donc décidé d’arrêter, jusqu’à nouvel ordre, ces points presse. Désormais, il y aura un communiqué de presse hebdomadaire sur l’évolution de l’épidémie.

Lors de cette dernière conférence de presse, Benoît Ramacker a demandé à la population de garder ses réflexes de distanciation sociale, port du masque, et en rappelant le lourd bilan humain de cette épidémie, qui a tué presque 10.000 personnes dans notre pays.

Bien évidemment, la récolte des données autour de cette épidémie par les organismes compétents continue, et ces chiffres resteront disponibles à tout un chacun :

Et bien sûr, la RTBF, via le web, la radio, la tv et les réseaux sociaux, vous tiendra au courant des dernières nouvelles et évolutions autour du coronavirus.