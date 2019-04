Les "Compagnons" prêts à reconstruire Notre-Dame de Paris: qui sont ces artisans passionnés?

C’est parti d’une publication sur Facebook partagée des milliers de fois. Les Compagnons du Tour de France proposent, schémas à l’appui, de reconstruire la charpente et la couverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, parties en fumée lors de l’incendie . « Les métiers de la charpente sont une spécialité française, note Patrice Bernard, délégué général national de la Fédération Compagnonnique. Nous avons les gens, formés et passionnés, pour refaire la toiture de Notre-Dame à l’identique. Mais ce n’est si simple dans la mise en œuvre. »

La déclaration de l'Union Compagnonnique suite à l'incendie qui a ravagé de Notre-Dame de Paris - © https://www.lecompagnonnage.com/

Depuis ce lundi soir, les différentes associations compagnonniques reconnues en France partagent leur émotion et leur tristesse. Dans l’Hexagone, elles sont trois : la Fédération Compagnonnique (Compagnons du Tour de France), les Compagnons du Devoir, et l’Union Compagnonnique. Leur histoire et les métiers qu’elles proposent ne sont pas identiques, mais leur ambition est la même : former des hommes aux métiers manuels pour en faire des professionnels. Outil de promotion sociale, de formation et d’éducation, le compagnonnage existe, selon plusieurs sources, depuis le 15e siècle.