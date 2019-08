Les compagnies d'assurances vous couvrent en cas de panne sauf… sur certaines autoroutes flamandes

Tout commence par une panne de voiture un vendredi soir sur la E40 à hauteur de Ternat. Joëlle, enceinte de 8 mois, et son mari Jean-François sont rassurés : ils disposent d’une assurance Touring et demandent à être dépannés ( ils devront patienter dix minutes avant de joindre un interlocuteur avec un numéro surtaxé). Touring leur promet d’envoyer un dépanneur rapidement car ils sont sur l’autoroute avec leur petite fille de 3 ans. Après 1 heure, un dépanneur arrive. Il n’appartient pas à Touring mais a été mandaté par eux. Il leur demande de payer le dépannage, ce que Touring confirme affirmant que le couple sera remboursé plus tard. Un peu moins de 400 euros à décaisser quand on a une assurance complète, ça a de quoi interpeller. D’autant plus qu’au bout du compte, Touring déclare que leur assurance ne couvre pas cette partie du territoire… Une histoire qui vaut bien quelques explications. Témoignage

Joelle, Jean-François et leur petite fille - © Tous droits réservés "Nous avons contacté Touring par mail le lundi et là, il nous a été répondu que nous étions sur une autoroute flamande" explique Jean-François "que là le système Fast a été mis en place, et qu’à titre commercial, Touring acceptait de faire un geste commercial de 250 euros mais ne rembourserait pas la totalité de la facture liée au dépannage. […] Soit 150 euros à payer alors que dans le contrat de Touring, il est indiqué que nous sommes dépannés partout en Belgique, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. S’il y a quelque chose avec le plan Fast, cela n’est pas clairement stipulé […] Il faut avoir une visa et un solde de 400 euros ! ".

jean-françois - 01/08/2019 Jean-François revient sur le dépannage de sa voiture vendredi soir à Ternat.

Qu’est-ce que la procédure Fast ? Depuis 2016, les autorités flamandes ont mis au point une procédure pour intervenir plus rapidement en cas d’accident ou de panne sur leurs autoroutes. Il s’agit de la procédure F.A.S.T, l’acronyme de "Files Annpakken door Snelle Tussenkomst" (Diminuer les files pour une intervention rapide). Concrètement, la police travaille avec des dépanneurs agréés Fast qui interviennent (théoriquement dans un délai de 20 minutes) et cela afin d’assurer la fluidité du trafic et de mettre en sécurité les occupants du véhicule qui rencontre un problème. Après l’intervention, une facture est adressée au propriétaire de la voiture en cas de panne. S’il s’agit d’un accident, c’est la personne qui porte la responsabilité civile qui doit assurer les frais. Les frais qui varient en fonction des zones d’intervention, du moment de la journée, de la durée de l’intervention et de son type.

Responsabilité des compagnies d’assurances Les compagnies d’assurances ont déjà exprimé leur mécontentement face aux tarifs élevés de Fast, des tarifs fixés par le gouvernement flamand. Dans la plupart des contrats, des remboursements sont prévus, souvent avec un plafond de 250 euros. Xavier Van Caneghem est le porte-parole d’EuropAssistance, il précise: "ce système a été instauré par les autorités flamandes […] Nous avons essayé d’avoir une certaine influence sur les prix négociés mais jusqu’à présent ce sont des prix qui n’ont pas évolué et qui ont été négociés entre les autorités et leurs dépanneurs". Cela dit, il faut aussi reconnaître, explique-t-il que "la clause par rapport à la Flandre n’est pas indiquée clairement dans les contrats […] On peut reconnaître que parfois ça peut être un peu confus en fonction de l’endroit où l’on se trouve, qu’il faut surtout prendre contact avec son assureur […] Les conditions générales qui figurent sur les contrats d’assurance n’ont pas pour vocation de faire l’explicatif de tous les cas de figure, de tout ce qui peut se passer sur la route […] nous sommes obligés d’informer nos clients par d’autres biais, téléphone, blog, etc. […] ". EuropAssistance qui inclut dans ses nouveaux contrats le remboursement des panneaux de signalisation parfois envoyés sur place.

Xavier Van Careghem - 01/08/2019 Xavier Van Careghem, le porte-parole d'EuropAssistance

Joëlle, elle, reste convaincue que le consommateur n’est pas suffisamment informé. "Quand nous avons appelé Touring, il ne nous a jamais été dit que nous ne serions pas remboursés au contraire", déclare-t-elle et d’ajouter que "dire qu’on est couvert partout en Belgique, c’est un peu de la tromperie".