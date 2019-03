Les communes wallonnes se préparent pour un grand concours fleuri

On ne compte plus les parterres fleuris de la ville d'Andenne. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Le jury du concours "Wallonie en fleurs" organisé par la Région wallonne arrive dès le mois de juin. Il faut que tout soit parfait pour espérer décrocher la consécration: les trois fleurs du concours.

Une approche esthétique... et écologique

Le concours est ouvert aux communes, villages et associations locales en Wallonie. De nombreux critères sont pris en compte, comme l'harmonie des couleurs, l'originalité, mais aussi la diversité botanique, la pérennité des plantations, les économies d'eau, l'origine des plantes (fournisseur local) et la présence de végétal toute l'année. "Nous avons planté des fleurs mellifères, ainsi qu'un potager et une prairie fleurie dans le parc d'Andenne. Cela répond aux attentes du jury car ils souhaitent une gestion durable de nos fleurissements", explique Fabian Evrard, responsable du service "espaces verts" à la commune d'Andenne.