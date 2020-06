Les commerçants peuvent-ils interdire de payer en liquide?

Est-ce bien légal d'interdire?

Même si le paiement électronique est recommandé par les autorités, les commerçants peuvent-ils aller jusqu'à interdire le paiement en espèces? Non, selon l'avocat Fabian Lauvaux. "Une telle interdiction ne trouve aucun écho légal. Ce n'est pas autorisé. Interdire est donc un comportement qui s'inscrit en dehors du cadre légal". Les commerçants risquent-ils alors une sanction? Dans les faits, pas vraiment. Il n'existe pas de sanction pénale. Le SPF Finances affirme que l'inspection économique ne peut pas agir.

Il existerait en fait une sorte de flou. Selon Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances, "le commerçant peut, à condition de le communiquer clairement et à l'avance, exclure le mode de paiement en espèces". Ce que conteste Me Lauvaux : "Le fait de prévenir le client qu'aucun paiement en liquide n'est possible ne change rien. La loi est la loi, ça ne saurait pas être plus clair que cela".

Vers une disparition du cash?

Avec la crise sanitaire, les paiements électroniques se généralisent. En deux mois, le nombre de paiements sans contact a été multiplié par deux. Ils représentent désormais 29% des paiements par carte, contre 16% en février, selon des chiffres de Febelfin. Ces chiffres montrent également que les retraits d'argent aux distributeurs de billets sont en nette baisse depuis le mois de mars, et ne remontent pas sensiblement depuis le mois de mai et le déconfinement progressif.

Test-Achats dénonce que l'argument sanitaire soit utilisé comme prétexte pour faire disparaître progressivement l'argent liquide.