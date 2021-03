Les commerçants bientôt contraints au paiement électronique ?

Combien coûte le paiement électronique ?

Lorsqu’on choisit de payer un commerçant par bancontact (par exemple), celui-ci doit payer des frais pour l’utilisation du terminal de paiement. Chaque transaction a un coût qui peut se situer entre 0 et 7 centimes en fonction du montant. Mais ce n’est pas tout, les terminaux de paiements eux-mêmes ont également un coût. Ceux-ci se louent et coûtent entre 20 et 50€ par mois.

Pour un commerçant qui choisit de ne pas s’équiper, ces frais n’existent tout simplement pas. On comprend donc que l’idée de se le voir tout simplement imposé peut provoquer la gronde de quelques marchands.