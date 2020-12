Les commandes en ligne arriveront-elles pour Noël ?

Il y a quelques semaines encore, bpost était submergé par les arrivées de colis. En cause : le Black Friday, l’approche des fêtes, mais aussi la période Covid-19. Aujourd’hui, cette situation est stabilisée, entre autres grâce à la réouverture des commerces non-essentiels

650.000 colis sont traités chaque jour

650.000 !? C’est le nombre de colis que traite actuellement bpost chaque jour. Une situation inédite.

On est à plus de 160% de volume de colis par jour par rapport à la même période l’année passée.

C’est ce qu’annonce la porte-parole de bpost : Fanny Charpentier. La société a bien engagé du renfort, près de 4000 collaborateurs en plus, doublé les distributions, mais il reste une limite : les infrastructures. On ne peut pas pousser les murs des centres de tri et bureaux de poste.

Reste qu’il y a une promesse aujourd’hui : " Si la situation reste telle qu’elle est à l’heure actuelle, tous les colis qui passent par chez nous aujourd’hui seront là à temps pour Noël. "

Lorsque vous faites une commande sur un site quelconque aujourd’hui, vérifiez les temps de livraison promis, bpost assure que dès qu’il est entre leurs mains (peu importe où en Belgique) il sera à votre porte le lendemain.