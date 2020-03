Les coiffeurs restent ouverts: "une mauvaise mesure", dit la fédération des coiffeurs - Question... Pourquoi les coiffeurs restent ouverts? C'est une question largement posée au sein de la population. Et elle se pose également du côté des coiffeurs, eux-mêmes: "Nous pensons que c'est une mauvaise mesure", déclare Patrick Dumont, vice-président de la fédération nationale des coiffeurs. "Nous la dénonçons depuis plusieurs jours. Tant mieux si on estime que la profession de coiffeur est indispensable à la population, mais aujourd'hui, on ne comprend pas cette obligation de rester ouvert alors que nous ne bénéficions d'aucune mesure de protection. Coiffer un client en respectant la distanciation sociale est impossible !". Pour Jean-Luc Gala, professeur à l'UCLouvain et chef de la Clinique Saint-Luc, la situation n'est pas plus claire. "Nous ne comprenons pas non plus. Il y a un risque. Toutes les mesures insistent pour garder cette distanciation, et là on est dans le contact intime, pratiquement".