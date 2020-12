Les coiffeurs plaident ce matin pour la réouverture des salons: une étude de cas américaine va dans leur sens

Le risque de transmission paraît en effet beaucoup plus grand pour ce type de services, où il est par définition plus difficile de limiter les contacts.

Une délégation représentant les indépendants et PME et les organisations professionnelles des métiers de contact, à l'arrêt jusqu'au 15 janvier conformément aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus , rencontrera le Premier ministre mardi à 9h30, annonce l'UCM. L'organisation patronale et l'Union des coiffeurs plaideront pour une réouverture des salons, bien que le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke et le Premier ministre Alexander De Croo aient exclu tout assouplissement pour le moment.

Le Centre américain de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), avait surtout via cette étude voulu démontrer l'importance du port d'un masque de protection.

Le CDC cite notamment une analyse portant sur les stratégies de 194 pays, et qui démontre une association négative entre le port d'un masque facial ou une politique et la mortalité liée au coronavirus par habitant: dans les pays qui ne recommandaient pas les masques faciaux et les respirateurs, la mortalité liée au coronavirus par habitant augmentait chaque semaine de 54,3% après le cas index, contre 8 % dans les pays ayant préconisé le port du masque.

Le cas des coiffeurs

Mais revenons au cas précis des coiffeurs, étudié par le CDC.

Le 12 mai, une coiffeuse (la coiffeuse A) a ressenti des symptômes respiratoires dans ce salon situé à Springfield, dans l'Etat du Missouri. Elle a fait un test de dépistage du coronavirus mais a continué à travailler jusqu'au 20 mai, au moment où elle a appris qu'elle était positive.

Un deuxième styliste en coiffure (coiffeur B), a été exposé à sa collègue et a développé des symptômes le 15 mai tout en continuant également à travailler jusqu'au 20 mai. Lui aussi a reçu un test positif.

Le salon a alors fermé pendant trois jours et a été désinfecté tandis que les autorités sanitaires identifiaient 139 exposés. Le reste du personnel a été placé en quarantaine pendant deux semaines.

Deux types de masques différent, même effet

Pendant leurs interactions avec la clientèle, les deux employés portaient un masque: un modèle en coton à deux couches pour la première, un modèle similaire ou un masque de type chirurgical pour la seconde personne.

Mais entre les rendez-vous et en l'absence de clients, les deux collègues ne se couvraient pas le visage lors de leurs échanges entre eux.

L'état de santé des 139 clients a ensuite été surveillé et un test leur a été proposé. Aucun des 67 individus qui l'ont accepté n'a été testé positif. Quant aux autres, aucun n'a développé de symptômes dans le mois suivant.

Par contre, dans les quatre contacts étroits qu'a fréquentés la coiffeuse A, TOUS ont développé des symptômes, et ont reçu un test positif. Il s'agissait d'une part du mari de la styliste A , mais aussi de sa fille, son gendre et leur colocataire, qui vivaient tous ensemble dans un autre foyer.

La plupart des clients portaient aussi un masque

Les clients étaient à peu près également répartis entre hommes et femmes. Ils avaient entre 21 et 93 ans, avec une moyenne d'âge de 52 ans. Une écrasante majorité portaient eux aussi des masques pendant qu'ils se faisaient coiffer lors de rendez-vous qui ont duré entre 15 et 45 minutes. Des masques de tous types, tissu, chirurgical, ou autres.

Pour les scientifiques du CDC, cette étude renforce leur conviction que le masque freine la propagation du Covid-19.

Cette étude pourrait inciter à reprendre avec prudence et conditions strictes l'activité des métiers dits de contact, dans un contexte de baisse des transmissions dans notre pays.

L'UCM rappelle que de telles mesures sanitaires ont été mises en place dans ces salons dès le premier confinement: les coiffeurs ne reçoivent que sur rendez-vous et uniquement des personnes sans symptômes, le masque est obligatoire, le professionnel porte des gants, les capes et serviettes sont à usage unique, ... "Ces mesures ont un coût direct, estimé entre 1.500 et 2.000 euros par salon, et un coût indirect vu la limitation du nombre de clients", ajoute l'organisation dans un communiqué.

C'est pourquoi elle demandera mardi la réouverture des salons de coiffure mais aussi d'esthétique et des salles de fitness. "Dans ces activités également, la sécurité est assurée, bien davantage que dans les piscines", estime-t-elle.