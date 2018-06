Les cohabitants se séparent davantage que les couples mariés

Les jeunes se séparent davantage. " C’est plus facile de se mettre en ménage, aujourd’hui qu’auparavant, analyse le professeur Dimitri Mortelmans. Les meubles coûtent moins cher. Les jeunes font donc le pas plus rapidement. Auparavant, quand on se mettait en ménage, cela signifiait qu’on s’engageait pour le long terme. Ce n’est plus forcément le cas. Vingt-six ans est clairement un âge pivot. Les moins de vingt-six ans se séparent plus rapidement ".

Proportion de couples intacts avec enfants pendant les premières années de relation - © UAntwerpen

Voilà qui n’étonne pas Françoise Van den Eynde. Elle est psychanalyste et travaille également avec des couples depuis une vingtaine d’années. " Le mariage lie symboliquement deux personnes. Ce ne doit pas forcément être le mariage, mais il s'agit bien de se demander ce qui lie réellement deux personnes ? Si c’est le plaisir immédiat mais que symboliquement il n’y a pas quelque chose qui fait lien, le couple se séparera plus rapidement si une difficulté surgit ".

Les projets cimentent les couples : construire ensemble une maison, décider de fonder une famille, partir vivre ensemble à l’étranger sont autant de projets qui peuvent faire lien. " Il faut être plus créatif aujourd’hui. Auparavant, tout était construit. La société avait construit les choses pour tout le monde: "le mariage, les enfants, on ne divorce pas…" Je carricature, mais c’était en quelque sorte plus simple. Aujourd’hui, ça ne tient plus. Donc c’est à la fois une chance d’être plus créatif, et à la fois, c’est plus complexe ".