Les cinq gestes à adopter en période de canicule, selon la Croix-rouge

Alors que nous subissons une première vague de chaleur cette semaine et que les températures pourraient atteindre jusqu’à 31 degrés ce jeudi, la Croix-Rouge rappelle les gestes simples à adopter, notamment pour les personnes les plus vulnérables. "Les personnes âgées sont plus sujettes aux complications liées aux fortes chaleurs", souligne l’ONG. La ville de Bruxelles a par ailleurs activé son plan canicule cette semaine.

1. Se protéger du soleil

Pendant ces fortes chaleurs, notamment pour les personnes les plus fragiles, éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Préférez donc des sorties avant 11h ou après 17h. Et il est nécessaire de se protéger du soleil.

2. Évitez les efforts physiques intenses

Il n’est pas question d’aller faire un footing sous un soleil de plomb. La Croix-rouge recommande d’éviter les efforts physiques intenses pendant cette période où le thermomètre s’emballe.

3. Hydratez-vous régulièrement

Buvez régulièrement de l’eau. "Il est très important que les personnes âgées s’hydratent régulièrement, même si l’envie de boire n’est pas présente. Attention, boire à l’excès n’est pas bon non plus : il est recommandé de ne pas dépasser 1.5L d’eau par jour. L’alcool et la caféine sont à proscrire, car ils sont diurétiques (et n’aident donc pas à garder un bon taux d’hydratation)", explique la Croix-rouge. Mais, pensez à le faire. "N’attendez pas d’avoir soif pour vous hydrater", dit la Croix-rouge.

4. Fenêtres et tentures à garder fermées

Afin de conserver une température correcte chez vous, pensez à fermer les stores, tentures et fenêtres pendant la journée.

5. Veiller sur les personnes fragiles

Pendant ces périodes de fortes chaleurs, il peut être utile d’augmenter ses visites auprès des personnes âgées pour veiller sur elles. La Croix-rouge rappelle également que l’hyperthermie (le corps ne peut plus transpirer) touche particulièrement les personnes âgées. "Les signaux d’alerte sont : peau chaude et sèche, grande fatigue, crampes, maux de tête, difficultés inhabituelles à se déplacer ou encore étourdissements", indique l’ONG.

En cas de problème, contactez le 112.