Les évasions par hélicoptère les plus spectaculaires en Belgique et en France

Ce qui est certain, c’est que cette tentative au moyen d’un hélicoptère n’est pas la première du genre dans l’histoire dans le monde et même en Belgique. Celle de vendredi a échoué mais d’autres ont réussi. Retour en arrière sur quatre affaires, en Belgique et en France. Ce sont loin d’être les seules. Mais elles ont été particulièrement médiatisées.

Les complices de Benallal et ce dernier prennent alors un gardien de prison en otage avant de s’enfuir par la grande porte. Ils montent à bord d’un véhicule équipé d’un gyrophare et se volatilisent.

Nordin Benallal sera repéré cinq jours plus tard. Il tire sur deux policiers lors d’une course-poursuite. Il est finalement interpellé. Retour à la case prison, d’abord à Andenne, puis à Ittre, dans un bâtiment pénitentiaire fraîchement inauguré. Le dimanche 28 octobre 2007, donc, vers 17 h 45, il utilise les gros moyens. Un hélicoptère se pose dans la cour. Benalla grimpe, poursuivi par un autre détenu : ce n’était pas du tout prévu. Le pilote, pris en otage peu avant, tente de redécoller, rate sa manœuvre dans la cohue et s’écrase.

Condamné le 13 février 2004 à 12 ans de prison pour 53 braquages et vols, il s’évade le 8 août de la prison de Nivelles à l’aide d’une simple corde. C’est déjà sa deuxième évasion après celle de 1998 et une autre en décembre 2000.

Les braquages vont se poursuivre avant une fuite vers le Maroc. Sekkaki est arrêté par la police marocaine en août 2009, incarcéré à Oujda d’où il s’évade avant d’être rattrapé et placé dans la prison la plus sécurisée du Royaume chérifien à Salé.

Michel Vaujour, le 26 mai 1986

Michel Vaujour, figure du grand banditisme en France, parvient à s’évader en hélicoptère de la prison de la Santé à Paris le 26 mai 1986. Il s’évade en montant à bord de l’hélicoptère piloté par sa propre épouse, Nadine. Patiemment et encouragée par son mari, elle va suivre pendant des semaines des cours de pilotage. Le jour J, Nadine et un complice survolent la prison et jette en direction du détenu un pistolet et une corde. L’homme se hisse au sommet de la prison avant de s’agripper à l’hélicoptère avant de fuir.

Michel Vaujour, également un habitué des évasions sera arrêté quelques mois plus tard, à la suite d’une fusillade. Blessé, il devient hémiplégique.

L’histoire de son évasion fera l’objet d’un film, "La Fille de l’air", avec Béatrice Dalle et d’un documentaire "Ne me libérez pas, je m’en charge".