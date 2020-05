Les cinémas sont désertés et se posent la question de l’après coronavirus

Un calme dont une partie du personnel profite pour faire de la maintenance. Les salles 4DX et Imax, entre autres, doivent faire l’objet d’une attention particulière. "On vérifie les fluides, les lasers. On teste la mobilité des sièges, les effets d’orage, de pluie pour s'assurer qu’il n’y a pas de calcaire. La climatisation aussi doit être mise en marche pour vérifier son bon fonctionnement", comment Michel Beaudry, le responsable technique.

Des opérations en vue d’une réouverture prochaine. Quand ? C’est la grande question. L’autre concerne la programmation, nous explique David Epstein, directeur Pathé Belgique. "Le calendrier des films est bouleversé. Le premier grand film américain que nous attendions, c’était le 'James Bond' qui devait sortir au mois d’avril et a été postposé au mois de novembre. Même chose pour les films français. Nous planchons actuellement sur des pistes pour proposer la meilleure offre possible à nos spectateurs mais il est possible qu’on doive rediffuser des films qui étaient à l’affiche avant le 13 mars."

Gérer le flux de spectateurs, un défi que le cinéma s'apprête à relever quand le public aura réinvesti les lieux. © Sarah Devaux

Des dispositifs pour protéger spectateurs et personnel du cinéma

Des mesures sont d’ores et déjà à l’étude pour rouvrir le cinéma en toute sécurité. "Il y a les dispositifs en plexiglas pour les caisses par exemple. On envisage de ne remplir qu’une rangée sur deux et de privilégier l’achat de tickets en ligne", précise encore David Epstein. "Nous sommes un lieu de convivialité et nous devons le rester tout en assurant la sécurité des spectateurs et de notre personnel".

Mais le temps presse. Le secteur attend des précisions du politique. Pathé à Charleroi attire plus de 800.000 spectateurs par an. Depuis plus d’un mois, pas de public et donc aucune rentrée financière. Un manque à gagner qu’il va falloir compenser par de gros blockbusters. Le premier sera sans doute 'Mulan', fin juillet.