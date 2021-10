Les chiffres du coronavirus en Belgique ce vendredi 8 octobre : la situation reste stable

³ Le taux de positivité est le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués. Une même personne peut être testée plusieurs fois. Il dépend lui aussi de la stratégie de testing : si on ne teste pas assez, le taux de positivité va être plus élevé.

¹ Les cas détectés sont le nombre de patients pour lesquels un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

"La situation épidémiologie générale est assez stable, actuellement, a commenté Karl Van Gucht sur le la conférence de presse sciensano de ce vendredi, grâce à la vaccination et à beaucoup de personnes font toujours preuve d'une certaine prudence."

"Le nombre d'infections reste stable, mais le nombre de tests diminue, ce qui fait que le taux de positivité a légèrement augmenté. Nous supposons que les gens ont moins tendance à se faire tester, et les médecins ont moins tendance à tester leurs patients en cas de symptômes légers. Mais à ce stade de l'épidémie, tester largement reste un outil important pour limiter la propagation du virus."

Quelques communes et campus en augmentation

Bonne nouvelle pour la région bruxelloise et la province de Liège : la tendance des nouveaux cas est à la baisse, respectivement -10% et -9%. En Flandre par contre, on constate une augmentation de 10%. "Les approches plus sévères de Bruxelles et Liège commencent à porter leurs fruits", se réjouit le virologue.

"Quelques communes germanophones, et dans la province du Luxembourg, montrent une incidence très haute, nous n'avons pas d'explication de ce phénomène pour le moment." On constate également "des augmentations frappantes" dans les campus de la KULeuven et l'UCLouvain.