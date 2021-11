Les chiffres du coronavirus en Belgique ce 9 novembre : les hospitalisations continuent de monter, un taux de positivité très élevé

Les indicateurs de l'épidémie de coronavirus en Belgique poursuivent leur tendance à une légère hausse alors que l'heure de la rentrée a sonné.

Dans le tableau de Sciensano, la moyenne des contaminations n'affiche toutefois qu'une hausse de 4%, mais cette apparente quasi-stagnation doit être mise en balance avec deux éléments:

la moyenne est calculée sur 7 jours dont deux de week-end et un jour férié , comparée à une semaine sans jour férié: or, on teste et donc détecte beaucoup moins de cas de jours-là, ce qui fausse un peu le calcul. Le statisticien gantois Bart Mesuere, estime qu'en gommant cet effet, on reste dans une tendance à la hausse de l'ordre de 20% . C'est aussi ce qu'on observe en prenant le nombre des cas détectés un jour par rapport au même jour de la semaine précédente.

Les chiffres des admissions, qui sont un peu moins influencés par ces conditions de vacances et de jour férié (il peut y avoir des légers reports, mais les chiffres des jours suivants "rattrapent" alors l'écart), restent en augmentation de 20%: le ralentissement de cette hausse observé la semaine dernière reste donc très lent, et on n'est donc sans doute pas encore au "pic" de cette quatrième vague.

Or, les hôpitaux, eux, continuent de se remplir. Il y a désormais plus de 2000 patients diagnostiqués positifs au Covid dans les hôpitaux belges, et surtout 418 en soins intensifs, soit 21% des lits disponibles du pays. 212 patients parmi eux sont sous respirateur, soit près de 50% en plus en une semaine.

Les décès, eux, se stabilisent à 20 morts quotidiennes liées au virus.