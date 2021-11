Les chiffres du coronavirus en Belgique ce 30 novembre: plus de 750 patients en soins intensifs, près de 40 décès par jour

Le nombre de lits occupés par des patients Covid en soins intensifs continue d'augmenter en Belgique: ils sont désormais plus de 750. Le scénario catastrophe qui prévoyait plus de 1000 lits occupés à la mi-décembre n'est toujours pas écarté malgré un ralentissement de la hausse des indicateurs.

Le taux de reproduction, calculé sur les admissions, se rapproche notamment de 1: il est estimé à 1,07. Les nouvelles hospitalisations continuent en effet d'augmenter, mais à un rythme de moins en moins soutenu. Même chose pour les contaminations, qui semblent se stabiliser: le nombre de cas détectés est désormais supérieur à la hausse des tests, et le taux de positivité semble lui aussi se stabiliser.

Cela ne suffit cependant pas pour désengorger des hôpitaux où on doit reporter des opérations faute de personnel disponible: pour cela, il faut non seulement que l'on atteigne réellement un pic, que les chiffres arrêtent de grimper, mais surtout que les courbes repartent à la baisse.

Le nombre de décès continue d'ailleurs de monter: on a enregistré la semaine dernière 39 personnes mortes chaque jour en lien avec le Covid-19.

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano

Note : ces chiffres sont tirés des données actualisées publiées par Sciensano en open data et mises sous forme de tableau ici.

Cas détectés¹ : entre le 20/11 et le 26/11, 17796 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C'est une hausse de 15% par rapport à la semaine précédente.

Tests : entre le 20/11 et le 26/11, une moyenne de 117.595 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 13% par rapport à la semaine précédente.

Admissions : elles s'élèvent en moyenne à 316,3 entre le 23/11 et le 29/11. C'est une augmentation de 13% par rapport à la semaine précédente.

Personnes hospitalisées² : 3698 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 757 patients traités en soins intensifs.

Taux de positivité³ : sur la base des résultats des tests obtenus entre le 20/11 et le 26/11, il est de 16,1%, en hausse de 0,7% par rapport à la semaine dernière.

Taux de reproduction : calculé sur la base de l'évolution des admissions, le Rt du coronavirus s'établit aujourd'hui à 1,07. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère.

Décès : entre le 20/11 et le 26/11, 39 personnes sont décédées en moyenne des suites du virus. Depuis le début de l'épidémie, 26.966 personnes sont mortes du coronavirus.

¹ Les cas détectés sont le nombre de patients pour lesquels un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

² Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisés des patients déjà hospitalisés pour une autre raison, et qui ont effectué un test positif.

³ Le taux de positivité est le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués. Une même personne peut être testée plusieurs fois. Il dépend lui aussi de la stratégie de testing : si on ne teste pas assez, le taux de positivité va être plus élevé.