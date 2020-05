Les chiens ont tué plus de moutons que les loups depuis le début de l'année

Les chiens tuent plus de moutons que les loups, conclut l'Institut flamand de recherche sur la nature et les forêts (INBO) sur base d'analyses ADN de tous les moutons victimes de morsures pouvant être attribuées à un loup depuis le début de l'année.

La présence d'un loup au sud du canal Albert fin mars a soudainement provoqué un pic de signalements dans le sud de la province d'Anvers et en Brabant flamand. Les analyses ont toutefois montré que le soi-disant "loup de Bekkevoort" n'était en réalité pas un loup, mais bien un chien errant. L'animal a mordu mortellement deux moutons et en a blessé deux autres qui ont fui. "D'après l'autopsie des carcasses, nous étions presque certains qu'il s'agissait d'un chien", explique le généticien Joachim Mergeay de l'INBO. "Un chien est bien moins efficace qu'un loup. Avec un loup, vous observez généralement une morsure ferme du cou, qui n'est plus relâché jusqu'à ce que la proie meure. Un chien provoque plutôt de nombreuses morsures sur tout le corps d'un mouton. Il mord souvent le nez, les oreilles ou les pattes. Au sein d'un troupeau, les chiens font plus de victimes que les loups. Pour un chien, cela représente en moyenne 3,8 animaux morts, chez un loup 2".