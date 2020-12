Les chaudières à bois deviendront-elles incontournables ?

Souvent, lorsque l’on pense "chauffage au bois", on associe immédiatement l’image du poêle à pellets, son équivalent à bûches ou éventuellement le feu ouvert. Rares sont ceux qui spontanément vont évoquer la chaudière aux plaquettes de bois.

Pourtant le principe reste le même que celui d’une chaudière à gaz ou mazout, seul le combustible change. Et dans le cas du bois, cela présente quelques avantages qui contrebalancent les inconvénients

Plus écologique, plus économique

Premier avantage, et non des moindres, la combustion de bois est plus écologique. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une énergie fossile mais bien renouvelable. Sur sa durée de vie, l’arbre capte plus de CO2 qu’il n’en émet en brûlant. Surtout quand, dans le cas d’une chaudière aux plaquettes, le rendement atteint les 90% et que les plaquettes sont composées de déchets organiques impossibles à valoriser autrement (déchets verts des parcs à conteneurs, résidus d’élagages, etc.).

On estime qu’à rendement égal, le chauffage aux plaquettes émet quarante fois moins de CO2 que son équivalent au mazout. Bonne nouvelle pour l’environnement, d’autant qu’il s’agit d’une énergie renouvelable et disponible localement. Pour ceux qui préféreraient l’état de leur portefeuille à celui de la planète, notons que les plaquettes coûtent deux fois moins cher que le mazout ou le gaz, et que leur prix reste stable sur la durée, n’étant impacté que par l’inflation.

Bref, rien que du positif qui, présenté de la sorte, inciterait n’importe quel quidam à franchir le pas pour chauffer son habitation. Bien entendu, c’est un peu moins simple dans la vraie vie…

Un peu de place, beaucoup d’argent

Si votre cuve à mazout vous permet de tenir l’hiver sans faire appel au livreur, il n’en sera pas de même avec le stock de bois. Il faut prévoir de la place pour entasser les plaquettes. Car ces petits morceaux aux formes aléatoires prennent dix fois plus de volume que le mazout, pour une performance énergétique équivalente.

Pour amener le bois dans la chaudière, un système de vis sans fin est aussi nécessaire. A cela s’ajoute un ballon de grande capacité. Car une fois lancée, la chaudière ne peut s’éteindre et se rallumer aussi simplement qu’une chaudière traditionnelle. Il faut donc une grande réserve d’eau chauffée, immédiatement disponible. Ajoutez à cela des technologies pointues et vous comprenez pourquoi ce type de chauffage s’adresse plus à des entreprises, des collectivités ou des pouvoirs publics. Une famille se rabattra plus facilement sur une technologie similaire mais fonctionnant aux pellets, même si elle reste également très onéreuse à l’achat (au moins 15.000 euros pour une maison unifamiliale).

Dans le cas des plaquettes, les installations peuvent être financées par un partenariat public/privé où la chaudière est utilisée comme un leasing automobile.

Le réseau de chaleur comme solution

Ce type de chauffage prend tout son sens dans ce qu’on appelle un "réseau de chaleur". Une seule chaudière fournit le chauffage de plusieurs maisons ou bâtiments, d’une piscine et de bureaux, d’une salle des fêtes et de l’église du village, voire d’un lotissement entier. C’est déjà le cas en Autriche, Allemagne ou pays nordiques, cela se développe chez nous.

Chacun dispose évidemment de son compteur, pour une facturation équitable, mais ne dispose plus de sa propre chaudière. Fini les problèmes d’entretiens, de vidange des cendres ou de stockage de combustible. Et le rendement énergétique est garanti puisque la déperdition thermique n’est que d’un petit degré par kilomètre de tuyau de raccordement ! Rien à voir avec les vieux réseaux de chaleur de l’ère soviétique, qui faisaient fondre la neige sur les trottoirs, on est au 21e siècle et on trouve déjà une quarantaine de réseaux en Wallonie.

Avec un approvisionnement en combustible enfin indépendant des fournisseurs d’énergie fossile, il y a aussi un beau marché à occuper pour des entreprises et autres acteurs locaux.