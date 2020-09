Les chasseurs s'attaquent aux réseaux sociaux pour "redorer" leur image

Si depuis la préhistoire, le chasseur était une personne respectée, l’année 1991 a été fatale pour son image. C’est en effet le moment choisi par Les Inconnus pour parodier cette passion. Le sketch de la Gallinette cendrée était né. On y découvre un groupe de chasseurs alcooliques et incapables d’attraper un animal. Cette caricature a fait du mal à la réputation de la chasse. Pour preuve, tout le monde se souvient de la différence entre un bon et un mauvais chasseur.

Conquérir les jeunes

Mais aujourd’hui, la Fédération nationale des chasseurs français dit stop à l’image du giboyeur rustre. Conscients qu’il sera compliqué de faire changer l’avis des plus vieux, les chasseurs s’attaquent aujourd’hui à un public plus jeune. C’est en effet au travers des réseaux sociaux qu’ils ont choisi de communiquer. On y retrouve un slogan, symbole de cette campagne "Et si le #chasseur n’était pas celui que l’on croit ?".

Aux côtés des montages photos et des phrases fortes, on retrouve également des vidéos. La Fédération nationale des chasseurs français a en effet produit une websérie de 8 épisodes qui vante les mérites de cette activité. Si la qualité technique de la production est au rendez-vous, les situations peu plausibles et les acteurs pas très crédibles font le résultat fait sourire à première vue.