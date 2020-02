Les chantiers n'emploient plus qu'un travailleur détaché sur dix

A chaque nouveau chantier ou quasiment, les comptes étaient clairs: les travailleurs détachés représentaient une proportion croissante, en tout cas de 2014 (près de quarante mille) à 2017 (jusqu'à cinquante mille, près de 25% de l'ensemble des salariés). Ces travailleurs, dont le secteur loue le savoir-faire, émargent toutefois à la sécurité sociale de leur pays. Les coûts du travail sont inférieurs, d'où cet appel extérieur. Or, à la fin de l'année dernière, leur nombre est tombé à environ quinze mille (11%).

Autrement dit: désormais, 89% des travailleurs de la construction sont soumis à la sécurité sociale belge. Administrateur-délégué de la confédération de la construction, Robert de Mûelenaere, explique prioritairement ce revirement à l'instauration, décidée en 2015 par le gouvernement fédéral, du tax shift, ce glissement fiscal: "un effet sur notre secteur est la réduction des charges pour les travaux sur chantiers au travers d'équipes de travail. L'impact lui paraît évident: "cela nous permet de rester pleinement concurrentiel, également sur nos coûts." La différence de coûts d'un travailleur soumis à la sécurité sociale belge avec un collègue dépendant de son pays d'origine s'est donc atténuée: "il faut maintenir cette mesure pour offrir à la sécurité sociale son socle qui est le haut degré d'emplois et qui pérennise le système général dans un monde compétitif, mais aussi concurrentiel ."

13.800 postes à pourvoir

A cette diminution des charges, les dirigeants de la construction ajoutent volontiers, pour expliquer cet appel croissant à la main d'œuvre locale, une plus grande facilité de communication sur un chantier (pas de barrage de la langue) et une formation générale en pleine évolution. "Comme les métiers d'ailleurs", enchaîne Robert de Mûelenaere. "Des dessinateurs, des calculateurs...Nos métiers se digitalisent et quelques uns s'automatisent, allégeant quelques tâches."

De 17% il y a dix ans, le taux d'employés parmi les 203.000 salariés de la construction est monté à près de 25%: "et nous appuyons une meilleure orientation de l'enseignement de nos métiers vers les besoins spécifiques de l'entreprise. Le jeune motivé attiré par une activité dans la construction y trouvera un boulot et l'entreprise lui assurera sa post-formation." Au dernier recensement, 13.800 postes restaient à pourvoir.