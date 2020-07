Les cellules souches se renouvellent lorsque la peau est étirée, selon une étude de l'ULB

Les cellules souches cutanées se renouvellent lorsque la peau est étirée, montre une étude du laboratoire Cellules souches et cancer de l’ULB publiée mercredi.

La peau s’étend si on l’étire de manière mécanique. Cette technique est utilisée depuis des décennies pour les opérations où de la peau est apposée sur de la peau endommagée par des blessures ou des brûlures. Jusqu’à aujourd’hui cependant, les procédés cellulaires qui agissent dans cette peau étirée étaient inconnus.

L’étude, publiée mercredi dans la revue scientifique Nature, a démontré que les cellules souches se renouvellent d’elles-mêmes lorsque la peau est étirée. Les chercheurs ont réussi à tracer celles-ci et leur descendance au fil de l’étirement de la peau.

"Durant l’expansion tissulaire par étirement, une augmentation temporaire de la division permet aux cellules souches de s’auto-renouveler et aux tissus de maintenir leur composition et leur organisation cellulaires, tout en augmentant le nombre de cellules qui vont permettre l’expansion tissulaire", indique le laboratoire. La peau est extensible et malléable, mais garde ainsi ses fonctions protectrices.