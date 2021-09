Les cas signalés de coronavirus dans les écoles francophones en hausse depuis la rentrée, "des chiffres pas alarmants" rassure l’ONE

Après un temps d’attente de trois semaines, les chiffres des cas de coronavirus dans les écoles de la FWB sont à nouveau publiés par l’ONE. Ce délai est dû à la recherche d’une solution alternative à celle appliquée durant l’année scolaire 2020-2021, afin d’alléger le travail d’encodage des données alors réalisé par les équipes PSE (Promotion de Santé à l’école) : cette alternative, qui voulait passer via une agrégation informatique des données, n’a finalement pas été trouvée, à cause, notamment, d’incompatibilités dans les bases de données utilisées dans les milieux scolaires.

La conséquence, c’est que les données partagées ne sont (pour l’instant) pas complètes : sur les trois premières semaines de la rentrée, en moyenne, 43% des équipes PSE ont rentré leurs données. "C’est très très compliqué pour les équipes PSE, qui sont à nouveau surchargées, explique Anne-Claire Henry, gestionnaire de crise à l’ONE. Ils font du tracing, à Bruxelles en plus, ils vaccinent, et quand ils ont l’occasion, ils essayent de s’occuper des missions de base, qui sont essentielles et qu’ils n’arrivent plus à faire" avec cette surcharge de travail liée au covid.