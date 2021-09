Les cas de Covid en hausse chez les enfants : "Il faut garder un œil attentif sur cette situation"

La rentrée scolaire a-t-elle eu des conséquences sur la circulation du Covid-19 chez les enfants et les adolescents ? Un constat, tiré des chiffres de Sciensano : il y a eu 78 enfants de moins de 10 ans détectés positifs en province de Liège le 17 septembre dernier. C’est un record depuis le début de l’épidémie en Belgique. Même au cœur de la deuxième vague, pourtant très liégeoise, on n’avait jamais eu autant d’enfants testés positifs. A l'inverse, parmi les 20 à 60 ans, le nombre de cas détectés est en baisse. Chez les plus de 60 ans, il y a une très légère hausse. C'est en fait chez les jeunes que l'augmentation est la plus forte, et parmi les 10-19 ans que l'on observe le plus grand nombre de contaminations. Pierre Smeesters, chef du service de pédiatrie de l’Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola (HUDERF), chercheur en infectiologie pédiatrique à l’ULB, était ce mardi soir l'invité de l'émission Déclic en radio sur La Première et en télévision sur La Trois pour faire le point. "On voit depuis 18 mois une constante" "Le Covid n’est pas une maladie qui nous inquiète fondamentalement par rapport à l’enfance, entame ce spécialiste. Les données pour le variant anglais [le variant Alpha, NDLR] sont claires : ça n’a pas changé la répartition pour les enfants." Pierre Smeesters poursuit : "Pour le variant Delta, les données ne sont pas encore complètement consolidées. En Belgique, dans les différents hôpitaux, on se parle régulièrement entre infectiologues et pédiatres et aujourd’hui on ne voit aucun changement. Même si on a de temps en temps un enfant malade du Covid. Ça n’a pas changé, ce n’est jamais zéro." Malgré tout, "on voit depuis 18 mois une constante. Quand la situation dégénère dans la population générale, les différentes vagues de Covid ont été associées à un peu plus d’enfants malades". Le taux de positivité tourne pourtant actuellement autour des 10% chez les moins de 10 ans, soit le double de la moyenne nationale. Paradoxal ? "Dit comme ça certainement, répond Pierre Smeesters. Il cite "les chiffres qui nous sont parvenus des Etats-Unis pendant l’été" selon lesquels "ça arrive toujours notamment dans les régions moins vaccinées". Et d’ajouter : "La priorité de la vaccination, c’est celle des adultes. On a encore un million d’adultes qui ne sont pas vaccinés. On sait que c’est corrélé à certaines zones géographiques. Dans certaines régions liégeoises, les taux de vaccination sont faibles." Penser à la santé mentale des enfants

Il estime cependant qu’il ne "faut pas se tromper de débat et de priorité. La question des enfants est fondamentale". Le chercheur en infectiologie rappelle que "les demandes d’hospitalisation en pédopsychiatre n’ont jamais été aussi élevées." Dans ce contexte, "on doit trouver un équilibre, il est important de mettre tout le monde autour de la table et de trouver quelque chose qui soit pratique pour le terrain".

Les enfants pourraient-ils devenir des vecteurs du virus qui se répandrait ensuite la population adulte ? Pour Pierre Smeesters, "c’est un risque théorique qu’il faut prendre au sérieux et garder un œil attentif sur cette situation". Même si, contrairement à la rentrée 2020 qui s’est faite sans vaccin, la population belge tous âges confondus est totalement vaccinée à plus de 72%.

Le médecin souligne que "les enfants, biologiquement, sont moins susceptibles et moins globalement vecteurs de transmission et en même temps on est dans une situation nouvelle où ça reste la dernière grande poche de population non vaccinée".

Il conclut : "Globalement, depuis une semaine – si on met à l’écart la situation liégeoise – on a un effet voyage qui est en train de s’amenuiser. Aujourd’hui, on ne voit pas encore d’effet rentrée."