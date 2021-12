Les carnavals avec des gilles sont-ils menacés ? Les loueurs de costumes tirent la sonnette d’alarme

Le contexte sanitaire étant ce qu’il est, personne aujourd’hui ne peut prédire avec certitude si les carnavals avec des gilles prévus du Mardi-Gras à Pâques, auront lieu ou pas. Mais aujourd’hui, les louageurs - c’est le terme employé, ils ne sont que quatre à Binche et La Louvière-, qui confectionnent et louent les costumes et chapeaux de gilles, tirent la sonnette d’alarme.

Fanny Kersten travaille depuis plus de 30 ans avec son père et pour elle, si les carnavals sont annulés, ce serait un nouveau coup de massue pour le métier. "En 2020, il n’y a déjà eu qu’une demi-saison de carnavals. L’an dernier, tout a été annulé. Et nous avons reçu très peu d’aides financières. Le droit passerelle pendant un certain temps et c’est tout. Dans ces conditions, si les carnavals sont annulés dans la région du Centre et sans aide conséquente, ce sera impossible de tenir pour nous. Et on risque de devoir arrêter."

Sans louageurs, plus de carnavals

Dans la région du Centre, le louageur est un métier spécifique. Le louageur confectionne les costumes et les loue ensuite aux gilles. Les gilles ne possèdent pas leur costume. Chaque année, ils en louent un nouveau. Idem pour les chapeaux.

Pendant toute l’année, les louageurs les préparent. Avec comme objectif d’être prêts pour la période des carnavals qui vont du Mardi-Gras à Pâques. Il n’y a quasiment que durant cette période que l’argent rentre. Un laps de temps très court. "Pas moyen, explique Pol Wasteels, louageur à La Louvière, de rattraper le coup après. Il faut obligatoirement attendre l’année suivante. Et depuis 2019, nous n’avons plus eu d’année normale."

►►► A lire aussi : Les Binchois attendent avec impatience l’édition 2022 du Carnaval

Et désormais, si la situation perdure, les louageurs n’écartent pas l’idée de devoir arrêter leur métier. "Notre espoir est de pouvoir sauver un maximum de carnavals en fonction de l’évolution de l’épidémie. Et si ce n’est pas possible, rajoute Fanny Kersten, il faut qu’on bénéficie d’aides financières suffisantes."

Le contexte est connu. Sans louageurs, plus de costumes et donc, le risque de ne plus avoir de carnavals. Et pourtant, des milliers de gens font le gille. Dans toute la région du Centre bien sûr, mais aussi dans bon nombre de communes de la région de Charleroi et du Borinage. Mais aussi dans le Brabant wallon comme à Nivelles.