Les caries dentaires, un fléau qui touche 95% de la population belge : comment s’en prémunir ?

A partir de 6 ans et pour les adultes : utiliser un dentifrice à 1450 ppm de fluorure, à appliquer sur toute la longueur de la brosse à dents.

Pour les enfants entre 2 et 6 ans : utiliser 0,25 g de dentifrice à 1000 ppm de fluorure, ce qui équivaut à la taille d’un petit pois

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) publie de nouvelles recommandations concernant l’hygiène dentaire . Il constate que, au cours de leur existence, 95% des Belges souffrent de caries dentaires ! Et il émet une série de recommandations, en fonction de chaque âge de la vie, pour prévenir ce fléau. Il est très important de se brosser les dents deux fois par jour.

Quelles sont les sources de fluorure ?

Le fluorure a montré depuis longtemps son efficacité dans la prévention des caries dentaires, indique Jean Nève, président du CSS, et la principale source, outre le dentifrice fluoré, c’est l’eau de distribution, malheureusement la concentration en fluorure est extrêmement variable d’une commune à l’autre. Il existe d’autres sources de fluorure dans l’alimentation : les eaux minérales, le thé, le sel fluoré, des jus de fruit et des produits de la mer.

Qu’en est-il des bains de bouche, gels, vernis ou compléments fluorés ?

Actuellement il n’y a aucune raison d’utiliser des compléments fluorés. Le brossage des dents deux fois par jour avec un dentifrice fluoré est suffisant. Des gels ou des vernis ne seront appliqués que sur avis d’un(e) dentiste, d’un(e) hygiéniste dentaire ou d’un(e) orthodontiste.

Quels sont les risques d’un apport excessif de fluor ?

Si le fluor est extrêmement précieux en concentration faible pour protéger contre les caries, des quantités trop élevées exposent au risque de fluorose, une intoxication par le fluor qui se traduit par des dommages aux dents (qui changent d’aspect) ou aux os (qui deviennent cassants). "Les grands consommateurs d’eau minérale riche en fluor sont exposés à ce risque. Il faut veiller à des apports équilibrés, surtout pour les enfants jusqu’à l’âge de 8 ans. Par exemple il faut éviter d’utiliser certaines eaux trop riches en fluor (ne pas dépasser 1,5 mg/L) pour préparer les biberons", indique Jean Nève. Veillez à vérifier la présence de la mention "convient pour l’alimentation des nourrissons" sur l’étiquette de l’eau que vous allez utiliser.

Le CSS demande un meilleur contrôle et une meilleure information de la population concernant les dentifrices et autres produits fluorés, en particulier que les mentions sur les emballages soient les plus claires possibles.