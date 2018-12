Les cadeaux de Noël à peine déballés, les reventes explosent

Les fêtes de Noel viennent à peine de se terminer que certains revendent déjà leurs cadeaux sur Internet. Ils sont tout beaux, tout neufs et moins chers qu'en boutique. Symbole de la surconsommation? Cela permet en tout cas à l'acheteur de faire de bonnes affaires.

Les ventes explosent, en particulier les cd's et vynils d'artistes disparus comme Johnny Hallyday et Charles Aznavour.

Mais ce qui bat tous les records, ce sont les smartphones et les jeux vidéos. On retrouve également des jouets, comme les légos, des jeux de société comme Burger Quizz ou le Monopoly Tricheur, mais aussi des vêtements, pulls et livres.

3 millions d'annonces d'ici le 3 janvier

Les annonceurs expliquent pourquoi ils se séparent de leurs cadeaux de noël. Le plus souvent, c'est parce qu'ils l'ont déjà ou ça ne leur plait pas.

Cette tendance existe depuis une quinzaine d'années et elle se renforce dès le 25 décembre. Ebay France s'attend à 800.000 nouvelles annonces entre le 25 et 26 décembre, soit 13% de plus qu'en 2017, et estime que les annonces d'objets devraient atteindre les 3 millions d'ici le 3 janvier.

Quant à l'argent de cette revente, la somme est, en général, mise de côté ou réinvestie directement dans un nouveau cadeau.