Les Britanniques peuvent désormais se prendre dans les bras: "C'est un peu tôt en Belgique"

Pour l'épidémiologiste Yves Coppieters, tout dépend de la protection contre le Covid-19 des personnes à risque. Il estime que recommencer à se faire la bise et se prendre dans les bras "est tout à fait raisonnable si la couverture vaccinale (avec deux doses) est bonne chez les plus de 65 ans et les 45-65 ans avec comorbidités. Il faut atteindre une immunité de 80% dans ces deux groupes à risque. Ce n'est qu'à ce moment-là que les gestes barrières pourront être plus facilement levés, à l'échelle de toute la population."

La bise pour cet été?

Les comportements à adopter dépendent aussi bien sûr de la circulation - faible ou haute - du virus. Se faire la bise les uns les autres? "En tout cas avec ceux de notre cercle assez proche, je pense qu'on y arrivera pendant l'été", estime l'épidémiologiste. "Je ne crois pas qu'il faille donner un point de départ. Les gens vont progressivement se relâcher, avoir une vie de proximité plus importante et, petit à petit, on verra que ça n'influencera pas les chiffres de l'épidémie. Ca va se faire naturellement quand on sentira une diminution de la pression de l'épidémie. Et ça, grâce à la vaccination et aux conditions environnementales de l'été."

Ces comportements risquent toutefois d'être fluctuants. "Quand le virus va recirculer plus, peut-être en automne/hiver prochain, il y aura probablement un retour en arrière", pense Yves Coppieters.

Qui ai-je face à moi?

Même en atteignant les fameux 80% de protection chez les personnes à risque, l'épidémiologiste invite quand même à la prudence: "Il faudrait toujours se demander : "Qui ai-je en face de moi? Pourrait-il/elle faire partie des 20% de personnes à risque non protégées?"

Par ailleurs, au Royaume-Uni, les bisous et câlins restent pour l'instant limités à la famille et aux amis proches. Boris Johnson a averti: "Il ne faut pas arrêter d'être prudent. Je vous demande de réfléchir à la vulnérabilité de vos êtres chers".